Atletica: medaglie per Sofia Pitanti Coppedè, Lorenzo Grazzini e Tiziana Pizzi. ’Sindaci for Meyer’ a Barbarasco. Runnerini Doc ancora protagonisti

Una seconda tappa del Trofeo Corrilunigiana carica di emozioni per i Runnerini Doc Afaph che si sono cimentati in questa avvincente competizione inserita nel circuito che si sviluppa tra Toscana e Liguria, La corsa, la quinta edizione di ’Sindaci for Meyer’, si è svolta a Barbarasco sotto una fitta pioggia che ha caratterizzato tutta la giornata. I portacolori apuani, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, non si sono arresi nonostante la dura prova. Riscontri di pregio sono giunti in tutte le categorie con tracciati in saliscendi che variavano da 500 a 1000 metri per il settore giovanile. Ma vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dai polivalenti atleti apuani nei rispettivi gruppi per età maschili e femminili.

Nella categoria A/M (2024/2011) giornata da incorniciare con un pregevolissimo bronzo per Lorenzo Grazzini. Diego Bonini chiude col sorriso al sesto posto seguito dal compagno di squadra Tito Mosti. Tra le quote rosa Sofia Pitanti Coppedè, reduce da una lunga sosta dalle gare, fa suo il bronzo. Nella categoria B1/N1 (2010/2014), grande prova di Luca Pasquini che con un bellissimo sprint finale sfiora il podio e giunge 4°. Dietro di lui un tenace Leonardo David Mazzoni che si cimenta in una bella gara come del resto i compagni di squadra Matteo Angelotti (7°) e Lorenzo Fazzi (8°).

In ambito femminile, alla sua seconda prova su strada, Alessia Giusti chiude con un eccellente 8° posto; la tallona a distanza (10ª) Malek Ben Azizi. Rallenta per un piccolo stop imprevisto Sara Fregosi che si piazza 12ª. Gaia Adele Coppedè, reduce dai regionali Csi in pista, ottiene il 13° gradino.

Non sono da meno i Master su un tracciato tecnico e tosto di 8,7 km con una stratosferica Tiziana Pizzi che fa suo l’argento nella categoria P col tempo di 41’14“. Tra gli ’E’, decimo Carmelo Riggio in 36’24“. Chiude 19° Simone Fregosi in 41’45“. Nella categoria ’F’ bella prova per Emiliano Liberatori (12° in 42’42“), mentre tra i ’G’ si difende Alessandro Bianchi (11° in 42’34“).