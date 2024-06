Atletica Momento magico pe il Parco Alpi Apuane. Renè Cuneaz detta legge nel “Tor de Gargantua“

Podi assoluti per il Parco Alpi Apuane nelle gare in Toscana e fuori regione. Alla 44ª “Scarpinata del verde“, gara di 12,5 km. sulle strade di Figline di Prato, vittoria assoluta per Flavia Cristianini, vittoria di categoria per Robero Ria (SM50) e buona prova per Federico Gonfiantini. Alla 45° “Tor de Gargantua“ di Aosta, corsa su strada, sterrato e sentieri di 12,5 km., vittoria assoluta per Renè Cuneaz; mentre alla “Mezza maratona di Jesolo“, nel veneziano, buone prove per Adriano Mattei, Zivago Anchesi, Luca Salotti e Federico Ferrarini.

Alla 17ª edizione della “10 km Saronno day“, nel varesotto, secondo posto assoluto per Marco Zanzottera; mentre alla 49ª edizione del “Passatore“, gara di 100 km da Firenze a Faenza, ottima prova per Andrea Mori. Ai campionati italiani di Orvieto, nel ternano, gara di 5 km. su strada, argento di categoria per Fabrizio Santi (SM70) e buone prove per Luciano Bianchi, Paola Lazzini, Nicolò Bandini, Marco Sagramoni, Cosimo Debolini, Francesco Nardini e Simone Bordigoni. Al 2° “Memorial fratel Mario“ di Giaveno, nel torinese, ottavo posto assoluto per Mattia Scalas sui 3000 metri in pista.

ma.mu.