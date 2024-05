Atletica. Montecassiano sul podio con con Cingolani e Formentini nelle gare di San Benedetto

La Polisportiva Montecassiano si è fatta valere a San Benedetto in occasione della prima prova di qualificazione alla finale del Campionato regionale di Società cadetti (under 16). Sono finiti sul podio Diego Cingolani e Nicolò Formentini, rispettivamente terzo nel giavellotto (e terza miglior prestazione sociale di sempre della specialità) con la misura di 34,05m e secondo, al primo anno di categoria, nel peso con la misura di 9,44m. Da non sottovalutare inoltre la prova di Gaia Bracalenti, che nel martello cadette, centra il quinto posto lanciando l’attrezzo a 33 metri in una gara apparsa equilibrata e di elevato spessore tecnico. La giovane ha migliorato di 3 metri il record personale. Tale prestazione, oltre a rappresentare la seconda miglior prova sociale di sempre, le permette di avvicinare 38 metri, cioè il minimo per qualificarsi ai campionati italiani di categoria. Buoni riscontri infine anche da parte di Elena Senesi, che debutta con 16,81 m nel disco e 15,61m nel giavellotto, e di Alice Grioli, che nel lungo ottiene la misura di 4,23m. "Questi ragazzi e ragazze – è il commento dei tecnici Iacopo Palmieri e Nicholas Formiconi – stanno crescendo molto bene in termini di capacità agonistica; di conseguenza anche i risultati iniziano a salire di qualità, tutto questo non può che essere di buon auspicio per il futuro di questi ragazzi e ragazze. Attendiamo il recupero di alcune infortunate per testare le nostre qualità in ottica staffetta 4x100".