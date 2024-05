Atletica, Nei campionati italiani Fidal disputati a Lanzada in provincia di sondrio. Alta Toscana protagonista con la giovane e promettente podista Iris Battelli

La giovane runner massese Iris Battelli si è messa in evidenza ai campionati italiani Fidal, individuali e di società, di corsa in montagna riservati alla categoria Allievi/e ottenendo un brillante quinto posto assoluto. La gara tricolore si è svolta a Lanzada, in provincia di Sondrio, su di un percorso tecnico ed impegnativo della lunghezza di 2,8 chilometri che alternava tratti di salita ad altri di discesa per un dislivello complessivo di 160 metri.

La portacolori dell’Atletica Alta Toscana ha sfoderato una prestazione davvero ottima che le è valsa un arrivo tra le big. Impeccabile la sua condotta di gara che le ha fatto correre la prima parte del percorso, quella più in salita, senza esagerare nello spreco di energie per poi potersi lanciare a capofitto nella seconda parte dove, su una discesa molto tecnica e difficile, ha mostrato tutta la sua bravura rimontando posizioni su posizioni. Alla fine Iris è arrivata al traguardo col riscontro cronometrico di 15’31“ e con un quinto posto finale che ha migliorato nettamente il 26° posto dell’anno precedente.

La podista massese è allenata dal padre Paolo Battelli, noto ex maratoneta di livello nazionale che le sta trasmettendo tutti i suoi “segreti“. Il prestigioso piazzamento è stato accolto con grande soddisfazione da tutto lo staff societario dell’Atletica Alta Toscana. Il prossimo importante impegno di Iris è fissato per domenica 26 maggio con la partecipazione ai Campionati Italiani Fidal di Staffetta di Corsa in montagna in programma a Darfo Boario Terme di Brescia.

Gianluca Bondielli