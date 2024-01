Atletica Nei campionati regionali indoor. La Cadetta Frediani detta legge nell’alto. Argento per Buratti

Titolo regionale nel salto in alto per Alessia Frediani, l’atleta classe 2009 della società Stracarrara, che nel campionato toscano federale indoor, disputato nei padiglioni di CarraraFiere, si impone nella gara di salto in alto, categoria Cadette, con la misura di metri 1,50 che rappresenta anche il nuovo primato personale. La giovanissima saltatrice si era già messa già messa in evidenza la scorsa settimana, nella gara che era stata una prova generale in vista del campionato toscano. In quella occasione la Frediani era apparsa in buone condizioni e aveva migliorato la sua misura di sei centimetri, vincendo la gara con metri 1,49.

Nella prova del campionato regionale indoor, Alessia non ha deluso le aspettative e con una gara attenta è riuscita a vincere il titolo toscano davanti alle forti atlete Lukoki Patience (Firenze Marathon) e Camilla Nardi (atletica Volterra), classificatesi rispettivamente al secondo e al terzo posto, entrambe con metri 1,44. Per la società carrarese, in gara anche Matilde Buratti (classe 2010) che chiude al sesto posto con metri 1,38.

ma.mu.