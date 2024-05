Atletica Nel campionato interprovinciale. Uisp Marina sugli scudi. Oro per Dafne Loretelli. Bene Beatrice Menconi

Gradino più alto del podio per Dafne Loretelli della Atletica Uisp Marina che al campionato interprovinciale (Massa e Carrara, Pisa, Livorno, Lucca) di atletica sulla pista di Colle Salvetti ha conquistato il primo posto nel salto in alto, categoria Ragazze, con la misura di 1,34 metri. Bene anche l’altra atleta carrarese Beatrice Menconi che seppure con una ridotta preparazione, con l’asticella a 1,15 metri ha migliorato il proprio personale che era di 1,10 metri. Giornata piovosa, con molto vento e freddo, con i giudici costretti a interrompere più volte la gara a causa delle condizioni meteo.

Allenate dal tecnico Mauro Fantoni (che ha formato molti atleti campioni italiani in diverse discipline) la Loretelli e la Menconi si sono cimentate per la prima volta nella specialità. Ottimo anche il risultato del 12enne Luca Ligutti nel salto con l’asta a 1,60 metri, frutto dell’attività mista delle prove multiple che hanno avuto origine nelle “Fantoniadi“, le tradizionali riunioni di atletica che sia articolano in più giornate. La prossima gara per i bambini dai 5 ai 13 anni, si svolgerà il prossimo 18 maggio (ore 9,30) al campo scuola di Marina. Aperte le iscrizioni per i corsi estivi dei ragazzi per varie fasce d’età a partire dai 5 anni. Per informazioni: Mauro Fantoni 339 26.82.681 - 370 34.96.353.

ma.mu.

Nella foto, Loretelli, Fantoni e Menconi