Atletica, nel campionato regionale Csi vincono due medaglie d’argento Maia Milani e Marco Vivoli e una bronzo Giuditta Badiali. Verzichelli (doppietta), Leverotti e Massa ricoprono d’oro la società Alta Toscana

L’Atletica Alta Toscana si è messa in mostra coi propri portacolori nella prima prova del campionato regionale di atletica del Csi riservata alle categorie Allievi, Ragazzi e Junior. Nell’appuntamento tenutosi al campo scuola di Campi Bisenzio sono arrivate diverse medaglie. Ha fatto doppietta l’Allievo Gabriele Verzichelli che ha ottenuto una doppia medaglia d’oro vincendo sia la prova di velocità sui 200 metri in 26“4 sia quella nel salto in lungo con la misura di 5.10 metri. Altri successi targati Alta Toscana sono arrivati dalla categoria Junior con Matteo Leverotti, che ha vinto la gara dei 200 metri assoluti con il crono di 23“3, e dalla categoria Ragazze con Gloria Massa che si è imposta nel lancio del peso gettando a 7.51 metri. Gloria ha partecipato anche alla prova di mezzofondo sui 1000 metri classificandosi seconda in 4.02.

Sempre nella categoria Ragazzi va sottolineata la doppia medaglia d’argento di Marco Vivoli nel lancio del peso (4,21 metri) e nei 1000 metri (3’58“).

Il secondo gradino del podio è stato il gradito riscontro anche dell’allieva Maia Milani sia nei 200 metri (30“05) sia nel salto in lungo (3,73m). Buoni piazzamenti, infine, per le Allieve Giuditta Badiali, quarta nei 200 metri e terza nel lungo, ed Emma Mornelli, quinta nei 200 e nel lungo.