Atletica Nel campionato regionale di corsa campestre Master Sesto titolo consecutivo per il Parco Alpi Apuane Il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar si conferma campione regionale Master di corsa campestre per il sesto anno consecutivo. La squadra ha ottenuto importanti risultati nella gara finale, conquistando diverse medaglie. Il contributo di tutti i 52 atleti è stato fondamentale per il successo.