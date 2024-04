Atletica Nel “Custom Teak“ Alpi Apuane in evidenza Terrasi primo assoluto Oro di categoria per Andi, Santi, Meroni e Salas

E’ firmata da Alessio Terrasi (nella foto), la prima edizione del trofeo “Custom Teak“. Con oltre 300 partenti al via, l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar ha tagliato per primo il traguardo di Fornacette nella corsa di 10 km., valida anche come quarta prova del “Criterium podistico toscano“. Il portacolori biancoverde, campione italiano assoluto di maratona, ha fermato il cronometro su tempo di 31’34“, distanziando di oltre 1’20“ la coppia formata da Andrea Gesi (Team Sempre di Corsa) e dall’emergente Alberto Giannoni (Parco Alpi Apuiane). Più incerta la gara femminile dove in volata si è imposta Laura Sbrana (Le Sbarre) in 38’53“, precedendo di soli 9“ la titolata Laura Pardini (Atletica Amaranto) e di 1’ la locale Ilaria Tedesco (Atletica Vinci). Nelle categorie, successi biancoverdi per Dibra Andi (SL50), Fabrizio Santi (SM70), Lorena Meroni (SF45), Andrea Salas (SF50). Nella classifica a squadre è prima l’Atletica Amaranto di Livorno, seguita dal “Sempre di Corsa“, completa il podio il Parco Alpi Apuane.

Nelle altre gare, nel campionato regionale assoluto Fidal sui 10mila metri sulla pista di Pietrasanta, buona prova per Andrea Marsili; mentre nella 12ª “Sarnico Lovere Run“ gara di 25 km. nella bergamasca, vittoria assoluta per Wambua Bernard Musau e buona prova per Mirco Tomà’ (decimo assoluto).

ma.mu.