Atletica Nel Gp di cross pioggia di medaglie per il team apuano. Runnerini irresistibili. Oro per Della Bianchina

Giornata memorabile per i Runnerini Doc Asd Afaph nella seconda giornata del Gran Prix di cross ad Altopascio. Un gruppo ristretto per i portacolori allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, ma le soddisfazioni non sono mancate, Matilde Della Bianchina si aggiudica la prima posizione nella categoria Ragazze con una prova dominata sin dalle prime battute, una falcata decisa e tanta voglia di mettersi in gioco su un tracciato molto tecnico. Chiude al quinto posto la compagna di squadra Emma Barsanti che tiene bene il passo e tallona l’amica sino alla fine, chiudendo bene la performance.

In ambito maschile un tenace Francesco Lazzarotti porta a casa un prezioso e ultra meritato argento. Una prova tecnicamente valida con un ritmo costante e deciso sino alla fine all’attacco dell’avversario della Silvano Fedi. Nelle categorie Esordienti non sono mancate le soddisfazioni. Nonostante il passaggio nel raggruppamento superiore Luca Pasquini tiene testa agli avversari piazzandosi al terzo posto tra gli A con una prova encomiabile, Leonardo David Mazzoni ci mette impegno e alla fine chiude al 14° posto. Tra le femmine una tosta e indomita Sara Fregosi sfiora il podio ed è quarta con una gara da urlo, iniziata dopo una doppia partenza per un piccolo intoppo sul tracciato.

Esordio scoppiettante per la new entry Lorenzo Grazzini che, alla sua seconda gara assoluta, si piazza al 14° posto. Un plauso pù che meritato al tenace Simone Fregosi reduce da una moltitudine di competizioni tra pista (50 m indoor) e strada (con diverse prove in toscana) che si è classificato 12° tra gli Amatori B. Esordio nella medesima categoria per il nuovo ingresso della squadra Gianluca Mazzoni, padre di Leonardo che seguendo la passione del figlio come Fregosi si è avvicinato all’atletica leggera. Per lui un pregevole 17° gradino di categoria.

Prossimo appuntamento con il campionato regionale di corsa campestre Csi è fissato il 17 febbraio a Lecore. Per il settore giovanile è prevista anche una gara Fidal a Massarosa il giorno seguente.