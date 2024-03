Atletica Nel trofeo “Conca verde“ di Rossana Mattia Galliano strepitoso Conquista il secondo posto al rientro dopo l’infortunio

Secondo posto assoluto per Mattia Galliano (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che alla 33ª edizione del trofeo “Conca verde“ di Rossana, nel cuneese, al rientro nelle gare dopo l’infortunio patito in Coppa Europa, sale sul secondo gradino del podio. Alla “21 di Reggio“, gara su strada nella città del tricolore, quinto posto assoluto per Carlo Pogliani (a quattro anni dalla sua ultima mezza maratona di Verona 2020) e nella stessa gara vittoria di categoria e bella prova per Ioana Lucaci (SF), secondo posto di categoria per Enrico Manfredini (SM45) e buone prove per Nicola Cappelli e Maricica Lucaci sulla distanza della mezza maratona mentre, sulla distanza dei 10 chilometri, buone prove per Marco Sagramoni, Zivago Anchesi, Luca Salotti, Fabrizio Santi, Massimo Daddoveri, Gino Cappelli, Simone Bordigoni e Paola Lazzini.

E’ argento per la staffetta SM35 alla “Festa del Cross“ di Cassino con Giorgio Scialabba, Stefano Bascherini, Andrea Nannizzi e Carlo Pogliani che ottengono il tempo di 1h08’55’. Al “Trail Val di Bisenzio“ di Prato, in evidenza Mirko Becherini (4° assoluto) e Alessandra Bartolomei sui 20 chilometri, e per Stefano Guidi e Simone Carlini sui 55 chilometri. Alla 27ª edizione della “Rome Marathon“, buone prove per Roberto Tognari (tempo 2h54’57’’), Simone Cimboli, Rosa Ana Sequeiros Giraldez e Andrea Meschi.

ma.mu.