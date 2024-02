Atletica Nella campestre a Barberino del Mugello. Il Parco Alpi Apuane conquista il pass per la finale nazionale

Nella gara maschile è un primo posto che vuol dire finale nazionale a Cassino, nel frosinate, il prossimo 10 marzo, quello che il Parco Alpi Apuane ha ottenuto nella seconda prova regionale di corsa campestre disputato a Barberino del Mugello. E con il titolo regionale in tasca per il 14° anno consecutivo, la squadra del presidente Graziano Poli adesso guarda alla Coppa Europa per club di cross (dove i biancoverdi gareggiano per la seconda volta nella loro storia) in calendario domenica 25 febbraio ad Albufeira in Portogallo, dove gareggeranno le squadre più forti del vecchio continente.

Quarto posto invece per la squadra femminile nel campionato regionale di cross che si è corso a Lucca. Con 72 punti, le ragazze biancoverdi si sono classificate dietro Orecchiella Garfagnana (350 punti), Atletica Amaranto (138 punti), Atletica Castello Firenze (88 punti), sfiorando il podio pur essendo solo in sette. Nella categoria F45 medaglia d’argento per Lorena Meroni, quarto posto di Simona Carradossi e 18esimo per Federica Pardini. Nelle F50 quarto posto di Barbara Casaioli, 12esimo di Francesca Tesconi e 13° di Paola Lazzini (nella foto). Nelle F55 16° posto di Domenica Demartis. E oggi saranno molti gli atleti del Parco Alpi Apuane in gara nella White Marble Marathon di Carrara.

ma.mu.