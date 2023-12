Atletica Nella “Corsa di Babbo Natale“ di Montecatini Alice Parducci conqusita il bronzo Davini protagonista

Successi e podi di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, che hanno partecipato a gare in regione e fuori. Alla prima edizione del trofeo “Archimede“ di Reggello, nel fiorentino, gara in montagna di 8,5 chilometri, terzo posto di categoria per Gianfranco De Santis (SM50); mentre a Montecatini, nel pistoiese, nella “Corsa di Babbo Natale“, gara di 10 chilometri, con quasi 400 podisti al via, terzo posto assoluto per Alice Parducci (nella foto), vittoria di categoria per Giorgio Davini (SM50), secondo posto di categoria per Nicola Matteucci (SM55) e Marco Osimanti (SM60) e buone prove per Maurizio Pierotti, Simone Cimboli, Manuel Tilocca, Lorenzo Pellegrini, Rocco Cupolo, Maricica Lucaci e Claudio Landucci.

Alla quarta edizione della “Wild Trail“ di Arezzo, buone prove per Marco Benvenuti e Andrea Pardini; mentre a Suvereto, nel grossetano, alla “Corsa dei Cinghiali“, gara su strada di 10 chilometri, buone prove per Roberto Ria, Pierangelo Simonini e Giovanni Marra. Fuori regione gli atleti biancoverdi hanno preso parte alla “Spotorno Run 10K“, nel savonese, dove di è registrato il secondo posto assoluto di Carlo Pogliani; mentre a Gubbio, nel perugino, nella campestre locale è arrivata la vittoria di categoria per Andi Dibra (SM50).

ma.mu.