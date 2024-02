Atletica Nella “Mezza maratona dei sei ponti“ Prove maiuscole per Davini, Parducci e Abbattantuono

Podi assoluti e di categoria, per il Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar, che alla 18ª edizione della “Mezza maratona dei sei ponti“ di Agliana, nel pistoiese, si presenta con una nutrita rappresentanza e ottiene risultati di rilievo con Giorgio Davini, Alice Parducci e Giada Abbattantuono. Tra gli uomini, primo posto per Davini che nella categoria veterani ferma il cronometro a 1h 14’, mentre Nicola Matteucci è terzo nella stessa categoria con il tempo di 1h 20’. Nella categoria assoluta femminile trionfa Alice Parducci in 1h 27’ (per lei ultimo importante test prima della maratona di Siviglia) mentre Giada Abbattantuono in 1h 28’ è seconda. Sempre al femminile, Maricica Lucaci chiude al quarto posto nella categoria argento con il tempo di 2h 9’.

Nella classifica assoluta ottime prove per Francesco Luparini (sesto in 1h 17’), Daniele D’Andrea (settimo in 1h 18’) e Lorenzo Pellegrini (20esimo in 1h 26’) anche lui al via della maratona internazionale di Siviglia. Nel trofeo “Big Mat“ di Sesto Fiorentino, gara di 13 chilometri, buona prova per Roberto Ria nella categoria veterani, in 53’ 20“.

ma.mu.

Nella foto, Alice Parducci e Giada Abbattantuono