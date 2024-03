Atletica Nella prima prova dei Cds ottime prove dei Runnerini Doc Goga, Giannetti e Cuturi in evidenza a Pietrasanta

Prime sfide in pista per i Runnerini Doc Asd Afaph. Decolla la stagione agonistica con netti miglioramenti in tempi e misure per i Cadetti. Gli alfieri del presidente Lazzini, si sono impegnati nella prima giornata dei Cds, svoltasi al campo scuola Falcone Borsellino di Pietrasanta. Accompagnati dalla coach Vittoria Bertelloni, hanno dimostrato di essere in forma con i risultati davvero eccellenti e netti miglioramenti. La giornata li ha visti concorrere nella velocità e nel salto in lungo. Gabriele Giannetti e Nicola Cuturi si sono cimentati negli 80m. Ben settanta gli atleti in gara. I due portacolori Afaph erano nella seconda batteria, le prime dure erano riservate a quelli con accrediti migliori. Una partenza decisa veloce, vissuta spalla a spalla a stimolarsi uno con l’altro. I riscontri non sono mancati è hanno abbassato i rispettivi riscontri cronometrici e scendere sotto i 10“.

Cuturi è sceso da 10“19, piazzandosi al 9° posto, a 9“86 , mentre Giannetti ha chiuso 15° ed è passato da 10“10 a 9“97. Non è stato da meno per bravura il compagno di squadra nel salto in lungo. Inserito nel raggruppamento dei più competitivi con un accredito di 5,25 m , Gabriel Christian Goga ha ottenuto un ottimo 6° posto su un lotto di 56 rivali. Dopo un primo salto con la misura di 5,48 m ha sistemato la rincorsa per salire a 5,51 m. Decisivo l’ultimo salto, nonostante un piccolo errore di un piede sull’asse di battuta che gli ha precluso una misura maggiore. Si migliora e incassa 5,68 m . Soddisfatta la coach Bertelloni al loro fianco in questa sfida. Seguirà il 6 aprile a Lucca la seconda tranche in cui concorreranno nel salto in alto (in cui il trio ha eccellenti riscontri) e nella staffetta col compagno di squadra Matteo Ricci.

Per quanto riguarda gli impegni agonistici dei Runnerini Doc Afaph avremo: 30/3 campionato di corsa in montagna a Reggello; 6 aprile Campionato nazionale di cross Csi a Calco Lecco; 7/4 Trofeo Proavis a Castelnuovo Magra per Corrilunigiana; Seguiranno Coppa Toscana Ragazzi/e Biathlon interprovinciale esordienti a Lucca il 13 aprile e 25 aprile campionato di corsa in montagna Fidal a Marignana di Camaiore.

v.b.