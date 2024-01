Atletica Nella prima prova dei regionali di cross. Il Parco Alpi Apuane detta legge a Castelfiorentino

Prima prova del campionato regionale di cross, e primo successo del Parco Alpi Apuane che sui prati di Castelfiorentino, si impone con i propri atleti, balzando in testa alla classifica provvisoria della specialità. La società del presidente Graziano Poli si presenta alla gara con una rosa che, a quella già competitiva della passata stagione, ha aggiunto diversi giovani specialisti del cross. Sui 10 chilometri dell’impegnativo tracciato, si impone la giovane promessa Nicolò Bedini con una condotta di gara autoritaria e sempre al comando. Bedini ha fermato il cronometro sul tempo di 30’37“ davanti al forte Gasmin Abderrazzak di 9“. Completano il podio, la sorpresa di giornata Mattia Galliano (all’esordio con il Parco) in 31’57“. Da Marco Zanzottera (quinto in 31’59“) arriva il terzo punto utile per la classifica a squadre del team. Gli altri atleti biancoverdi si sono piazzati nell’ordine: Francesco Nardone (11°), Giacomo Verona (13°), Alessio Terrasi (14°), Emanuele Fadda (21°), Loic Proment (27°), Andi Dibra (35°), Stefano Simi (38°), Marco Bonacchi (55°). Sfortunate le prove di Stefani Bascherini e Jan Pierre Vallet che per guai muscolari hanno dovuto abbandonare la competizione a metà gara. In classifica il Parco ha 9 punti, 8 più dei rivali di Toscana Atletica.

ma.mu.

Nella foto, la festa del podio a Castelfiorentino