Atletica Nella prima prova del “Corrilunigiana“ Ottime performance per i Runnerini Afaph

I Runnerini Doc Asd Afaph brillano nella prima tappa del Trofeo Corrilunigiana. Gli atleti, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, si sono cimentati nell 8° Trofeo Proavis - 8° Memorial Mussi Francesco - 6° Trofeo donatori Avis – Memorial Russo Franco. La compagine massese, reduce dai campionati nazionali Csi di corsa campestre di Calco, ha vissuto un weekend molto intenso ed impegnativo. Basti pensare che il giorno prima della sfida ligure il duo Fregosi, Pasquini e il duo Mazzoni, avevano gareggiato nella sfida tricolore a Lecco.

Dopo le prove di cross su sterrato e manti erbosi è stata la volta della corsa su strada nel circuito asfaltato di Castelnuovo Magra. Tra i Giovanissimi tornano in campo Lorenzo Grazzini e Diego Bonini che, nella categoria A (2024-2015) si sono rispettivamente piazzati sesto e dodicesimo su un tracciato di 500 m. Una prova vissuta con grinta e immancabile sorriso sul viso sino alle ultime battute della gara. Non è stata da meno per grinta e impegno la bravissima Sofia Pitanti Coppedè che torna a gareggiare dopo una lunga assenza. Senza allenamento si mette in gioco classificandosi sesta su 500 m di tracciato.

Performance da urlo per la classe 2014 Sara Fregosi. Il giorno prima impegnata ai nazionali Csi di campestre a Lecco, non rinuncia a gareggiare nel Corrilunigiana. Una prova giocata al meglio delle sue carte. Studia le rivali, sta nella loro scia per un po’ ma al secondo giro lancia il guanto di sfida e ha la meglio con un magico sprint finale su 1000 m di percorso. Nei pari età B1 ancora soddisfazioni. Pur avendo sulle gambe il carico delle campestri del giorno prima Luca Pasquini e Leonardo David Mazzoni , tornano in corsa giungendo rispettivamente 6° e 10° con una prova ad hoc. Con loro i compagni di squadra Matteo Angelotti e Lorenzo Fazzi. I due piccoli runnerini tallonano gli avversari e si piazzano bene impegnandosi sino alle ultime battute con un pregevole undicesimo e tredicesimo gradino.

Nella foto, i Runnerini Doc Afaph con la coach Vittoria Bertelloni