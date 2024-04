Atletica Nella prima prova del Corrilunigiana. Runnerini in evidenza con gli atleti Master. Tiziana Pizzi terza

Ottime prestazioni nella categoria Master, soprattuto in ambit femminile, per i Runnerini Doc Asd Afaph, impegnati nella prima prova del Corrilunigiana che si è disoputata nei giorni scorsi a Castelnuovo Magra. Dimostrando un netto miglioramento dal punto di vista atletico Tiziana Pizzi, che ricordiamo è allenata dal coach Vitaloni, si è piazzata 3ª nella categoria P su 9 km di tracciato col tempo di 39’37“ a una media di 4’24“ a km. Prestazione di spessore per il grintoso Carmelo Riggio 11° categoria E. Nello stesso raggruppamento, Simone Fregosi (il giorno prima aveva gareggiato su 5900m ai nazionali Csi di cross a Lecco) si piazzato 28° in 41’49“.

Gianluca Mazzoni (doppia gara anche per lui) si c lassifica 25° categoria F in 49’05“. Emiliano Liberatori, 19° nella cat. F, mentre Alessandro Bianchi 16° nella cat. G in 42’07“. Prossimo appuntamento per il Corrilunigiana è fissato a Barbarasco il 1° maggio per il 5° Sindaci for Meyer in cui Asd Afaph concorrerà con uno stuolo di atleti.