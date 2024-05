Atletica Nella prova di Coppa Toscana disputata a Lucca. Ottimi piazzamenti per i Runnerini Afaph

Indomiti e protagonisti a ogni sfida non si fanno mai attendere i Runnerini Doc Asd Afaph. A Lucca in Coppa Toscana, la prova era anche un interprovinciale Esordienti, era presente una rappresentativa guidata dai coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti. Nella categoria Ragazzi esordio per Diego Ernesto Francini, 29° nell’alto con 1,10 mentri e 35° nei 1000 m. in 3’59“67. Una batteria scoppiettante per Francesco Lazzarotti, ostacolato in diversi momenti da un avversario durante la gara, si aggiudica con un netto vantaggio la propria tranche chiudendo i 1000 m in 3’37“64. Per lui il 13° gradino assoluto e una buona prova anche nell’alto (1 m). La prova di biathlon si chiude rispettivamente col 38° e 27° posto.

In campo femminile in evidenza Matilde Della Bianchina. Per lei una fulminea fuga nei 1000 m con un distacco netto sulla immediata inseguitrice. Conquista la batteria e si piazza 6ª assoluta in 3’40“07. Col 33° verdetto nel lungo (3,49 m) è 10ª nel biathlon. Gaia Adele Coppedè, reduce da una lunga pausa forzata si rimette in pistsa chiudendo i 1000 m in 5’18“64 e saltando 2,70 m nel lungo. Si impegna tenacemente anche Alessia Giusti, all’esordio in questo tipo di gare e ottiene 4’38“37 nei 1000 m e 3,09 nel lungo.

Non demordono gli Esordienti tutti in gioco nelle prove previste. Nonostante alcuni riscontri non siano stati dati il loro valore è emerso alla grande a dimostrazione del grande impegno messo nella preparazione. Ma vediamo chi sono. Sara Fregosi; 3ª in batteria nei 300 m in 38“90 (12ª Esordiente. A) e 6ª in 10“35 nei 50 ostacoli. Malek Ben Azizi: 2ª in batteria col tempo di 57“10 nei 300 m è 5ª nei 50 m con 10“14. Domitilla Fontanili al suo esordio nell’atletica chiude nei 300 m tra i B vola in batteria arrivando 5ª in 1’03“40. Per lei 12° gradino sui 50 m (8“71). Lorenzo Grazzini: 300 m (1’05“30) e 9“85 sui 50 piani; Sofia Pitanti Coppedè 8ª nei 200 m (50“10) e 13ª nel vortex con 3 m tra Esordienti C (2017/18). Nella stessa categoria in luce il bravissimo Diego Bonini nei 200 m supera molti rivali e chiude bene ottenendo poi il 21° posto nel vortex con 6.20 m; tra gli A (2014/13) prove da lode per Enea Chesi nei 50 m è sccondo nella batteria più veloce e 2° assoluto nei 300 m in 52"70. Non sono da meno i compagni di squadra Lorenzo Fazzi (1’08"/300 m -8"03 50 m), Matteo Angelotti (1’06"40 300 m – 8"37 50 m) e Leonardo David Mazzoni (100"50 300 m e 8"89 50 m).

