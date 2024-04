Atletica Nella rassegna per società riservata ai Cadetti. Tris di medaglie per la Stracarrara. Frediani vince l’oro Giovani atleti della Stracarrara brillano a Pietrasanta con un oro, un argento e un bronzo nel campionato per società. Alessia Frediani si distingue nel salto in alto. Prossima tappa a Lucca.