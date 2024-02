Atletica Nella riunione indoor disputata a CarraraFiere Le Runnerine Doc Afaph in costante crescita

Le Runnerine Doc Asd Afaph ci mettono tutto il loro impegno nelle gare indoor di Marina di Carrara. Le atlete, allenate dalla coach Vittoria Bertelloni, si sono prodotte nelle competizioni indoor negli ultimi weekend per sperimentare e provare discipline diverse dalla pista e cross in cui la squadra si sta prodigando.

Nella struttura di CarraraFiere sono scese in corsa Gaia Adele Coppedè che, nonostante non fosse al top della forma fisica, ha gareggiato al fianco delle proprie compagne nei 50m chiudendo 29ª in 8“90. Si classificano 31esime in 8“92 Alessia Giusti e Anita Botti. La settimana seguente, nella stessa location indoor, si sono nuovamente cimentate nei 50m facendo una buona prova, Giusti (84ª 8“60), Coppedè (87ª 8“61), Botti 91ª 8“76) ed Emma Barsanti (97ª 8“91). Hanno inoltre gareggiato nella staffetta 4 per un giro (160m cadauna) piazzandosi 32esime in 1’56“28. Il prossimo impegno per loro il 3 febbraio nella stessa sede per la decima giornata delle indoor.

Ricordiamo che Asd Afaph è attiva con corsi di avviamento al campo scuola di Massa dal lunedì al venerdì (tel. 331 34.57.218) con coach Bertelloni (tecnico Coni e tecnico atletica Fisdir) e al campo scuola di Marina di Carrara con Jessica Nista (347 85.21.239), tecnico Fidal, Fispes, Fisdir, Coni e Cip. Il sodalizio opera nel settore normodotati e disabilità con svariati progetti sia per atletica leggera che per altre discipline danza aerea, pugilato, tiro con l’arco, nuoto per offrire un servizio multidisciplinare per tutte le necessità.

Le possibilità di sperimentare realtà sportive sempre più variegate (l’associazione è affiliata Cip, special Olympics) sono il punto di forza dell’Asd Afaph ed i suoi tecnici ed è l’unica sul territori con tecnici Fisdir abilitati per atletica leggera.

Nella foto, Le Runnerine Doc Afaph insieme allo staff tecnico