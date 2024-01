Atletica Nella “Scarpinata del Granocchio“ a Pistoia. L’Alpi Apuane trionfa con Mariacica Lucaci. Terza Abbatantuono

Successi e podi per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che hanno partecipato a competizioni in regione e fuori. Alla 35ª edizione della “Scarpinata del Granocchio“, gara di 13 chilometri sulle strade di Agliana, nel pistoiese, successo per Maricica Lucaci nella categoria argento femminile mentre è terza assoluta Giada Abbatantuono (nella foto) ed è sesta Paola Lazzini nella categoria Veterane. Alla 42ª edizione del “Trofeo Sanmartinese“ di Campi Bisenzio, nel fiorentino, gara di 15 chilometri, quarto posto nella categoria argento per Rocco Cupolo in 1h 03’ e buona prova per Leonardo Trentanovi. Biancoverdi in evidenza anche in Lombardia, nella prima prova del “Campionato brianzolo“ di Seregno, in Brianza, gara di cross di sei chilometri, dove Rocco Pezzuto rientra nelle competizioni dopo un lungo periodo di assenza e ferma il cronometro sul tempo di 21’03“ chiudendo al 15° posto assoluto.

Intanto nel team apuano sale l’attesa per la prima prova di cross regionale open di domenica a Castelfiorentino, dove la squadra del presidente Graziano Poli punterà a vincere il 14° titolo toscano consecutivo della specialità, confermandosi ai vertici. In gara le categorie maschili e femminili di Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores.

ma.mu.