Atletica Nell’ultra trail del Mugello. Prestazione maiuscola di Guerrino Grilli a Badia di Moscheta

Torna a far parlare di sé lo “Stambecco di Castagnara“. Guerrino Grilli (nella foto), portacolori dei Runnerini Doc Asd Afaph, si è messo in gioco in occasione dell’Ultra Trail del Mugello, a Badia di Moscheta, dove ha dato prova di avere tutte le carte per esprimersi ad alti livelli. Il tutto grazie agli impegnativi allenamenti fatti a fianco dell’amico, il “Falco Rescetino“, Alessio Conti che, assieme al coach Roberto Vitaloni, lo seguono nella preparazione su tracciati ardui e molto faticosi.

In questa sfida non limits di 23,5 chilometri con un dislivello di 1300 m, si è dovuto confrontare contro un lotto di 237 avversari (solo in 208 hanno chiuso la corsa). Guerrino ha combattuto sino alla fine giungendo 26° assoluto e 5° nella categoria Veterani. La prova è stata decisamente ardua, disseminata di punti fangosi, con due fiumi da attraversare, tra variazioni di pendenze, saliscendi proibitivi che hanno messo a dura prova tutti i partecipanti, L’apuano non ha mollato un passo e ha fatto davvero una ottima corsa. Ricordiamo che Guerrino si era reso protagonista a Tarvisio sulle montagne al confine tra Italia ed Austria nei campionati del mondo di skysnow di vertical e classic in cui, su 27 Paesi, 550 avversari, 17 km di tracciato nevoso, si era qualificato 79° assoluto e 9° di categoria in un’ora e 37’. Prossimo appuntamento a luglio nella Skyrace delle Dolomiti a Canazei.

