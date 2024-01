Atletica Oggi ritrovo al campo scuola alle ore 9 Giochi della Gioventù Terzo appuntamento con l’Uisp Marina

Terzo appuntamento con i Giochi della Gioventù, i tradizionali giochi organizzati al campo scuola di Marina dalla Atletica Uisp Marina del presidente Mauro Fantoni (nella foto), in collaborazione con Ente Cultura e Sport, Provincia e Fondazione Cr Carrara, e riservati a bambini e ragazzi dai tre ai sedici anni. Il ritrovo è per questa mattina (ore 9, inizio gare ore 9.30) con gare aperte a tutti, dai bambini di 5 anni fino a ragazzi delle scuole medie.

Sono previste prove di duathlon corsa+bici (si può partecipare con bici personali di qualsiasi tipo e con casco obbligatorio); gare di velocità su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100; di retrorunnig su metri 30, 40, 50, 60, 80, 100); di ostacoli sui metri 30, 40, 50, 60, 80, 1000 siepi; corsa sui metri 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 e corsa con il cerchio; staffette metri 8x50, 4x100, 4x200; staffetta 100, 200, 300, 400, 800, 1000; salti (lungo, alto, asta); decathlon; lanci (vortex, missilone, palla col paracadute); duathlon e triathlon. Iscrizioni anche direttamente sul campo con un contributo volontario e l’incasso sarà devoluto all’Airc, l’associazione impegnata nella ricerca sul cancro. Aperte anche le iscrizioni per attività motoria per bambini, per avviamento allo sport e per avviamento ai Giochi della Gioventù. Per info Mauro Fantoni 339 26.82.681.

ma.mu.