Atletica, pioggia di medaglie per i rappresentati della società apuana nella prova disputata a luni. Il settore Master dei Runnerini Doc Afaph protagonista nel “Corri per il Gaslini“

Il settore Master dei Runnerini Doc Asd Afaph in gran spolvero alla 5ª edizione del “Corri per il Gaslini – Memorial Gabriele Mastorci“ che si è svolta a Luni in occasione del circuito inserito nel Trofeo Corrilunigiana. Come da copione un’indomita Tiziana Pizzi ha lottato sino alla fine per il podio. Chiude 4° col tempo di 45’23“. Si classifica 5ª la compagna di squadra Abreu Sanchez Kilzy Lenny fermando le lancette del cronometri sul tempo di 49’20“.

Nella categoria E eccellente 8° posto per Carmelo Riggio in 40’22“). Bene anche Simone Fregosi, 28° al traguardo col tempo di 56“02’ e sempre presente a ogni sfida. Nel raggruppamento F svetta un prestante Eid Elsayed Kamal El, primo con 37’07“), tallonato al terzo posto da un agguerrito “Stambecco di Castagnara“ Guerrino Grilli in 39“52’. Degne di nota le performance di Emiliano Liberatori (8° in 47“07’) e Gianluca Mazzoni (9° in 50“16’).

Tra i Veterani non delude e chiude 2° nella categoria H Romano Bichi (2° in 42’46“). Prossimo appuntamento il 17 novembre nella 33ª mitica corsa della castagna a Fivizzano su un ostico tracciato di 11,8 chilometri.