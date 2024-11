Ginnastica. La Riccione Academy sorride: il duo Aiello-Poesio stacca il pass per le finali nazionali a Fermo

Saranno due le atlete della Ginnastica Riccione Academy che difenderanno i colori della perla verde alle Finali nazionali del campionato individuale Gold, in programma a Fermo dal 6 all’8 dicembre. A Rebecca Aiello (in foto), già qualificata di diritto perché campionessa regionale, si aggiunge Adriana Poesio, che ha staccato il pass a Civitavecchia nella gara di ripescaggio nazionale. Adriana, prodotto del vivaio della Ginnastica Riccione Academy e capitana della squadra di A1, è tra le migliori trenta ginnaste d’Italia "all around" nella categoria Senior 1. "Sono felice perché è la prima volta che mi qualifico alla finale in tutti gli attrezzi – racconta Adriana Poesio -. Nella gara ho cercato di mantenere la calma, perché di solito durante le competizioni mi viene un po’ di ansia, e ci sono riuscita: mi sono sentita più tranquilla e più pronta rispetto alle gare precedenti. È stata molto importante la presenza al mio fianco di Anton Stolyar (direttore tecnico) perché mi ha trasmesso tranquillità e dato tanti consigli". Chiari anche gli attrezzi che hanno dato maggiori soddisfazioni. "Il volteggio ed il corpo libero, dove ho fatto sì qualche piccolo errore, ma posso ritenermi soddisfatta".