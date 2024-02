Atletica. Poli scala le classifiche, che brava Alice Melotti

Un inizio di stagione tra i migliori per Atletica Estense, con l’arrivo di un considerevole numero di nuovi giovani appassionati delle “Regina dello Sport”, importanti investimenti nella formazione dei tecnici e nuove attrezzature per programmare il futuro; ma già l’attualità riporta importanti performance e piazzamenti, in particolare nell’attività su pista indoor. Grande è il progresso dell’allieva Carolina Poli nei 60 metri, che scala la graduatoria “All Time “ provinciale fino al 2° posto tra le U18 ed entra nella Top 10 assoluta. Carolina Poli “taglia” il suo 8”23 della passata stagione correndo a fine gennaio in 8”03 nel meeting nazionale ad Ancona e guadagnando il “pass” per i tricolori U18 dove il 10/02 sempre sulla pista marchigiana scende per la prima volta sotto gli otto secondi chiudendo in 7”97 sfiorando l’accesso alla semifinale.

Sempre tra le allieve si ferma ad una manciata di centesimi dalla rassegna tricolore Giulia Marchetti che al primo anno tra le U18 si migliora nei 60 metri fino a 8”09 con larghi margini per il futuro.

Ma leader incontrastata della specialità è Alice Melotti, che corre ben due volte in 7”75 migliorando il record provinciale assoluto All Time che già le apparteneva dal 2022 con 7”77. Ottimo l’esordio negli 800 metri per Marta Ferrazzi, già protagonista nei 400 metri (59”97) l’U20 di Atletica Estense sposta adesso l’attenzione sulla doppia distanza indoor facendo suo l’argento ai regionali U20 ed il bronzo regionale assoluto a Parma il 4 febbraio correndo vicino ai 2’30” in una gara solitaria perché relegata in una serie minore.

Sempre ai assoluti regionali Dario Berveglieri cede il titolo assoluto dei 3.000 del 2023 negli ultimi metri di una gara molto tattica e deve “accontentarsi” della medaglia d’argento per una manciata di centesimi di secondo.

Buone notizie anche dai cross regionali, con la formazione juniores composta da Lorenzo Gennari, Tommaso Cavazzini, Fabio Cavallari e Filippo Casoni nel complesso delle due prove di gennaio (Cesena a Castellarano) autori di ottime prove collettive che li porta al quinto posto regionale juniores e a “staccare” il biglietto per la finale nazionale di cross a Cassino il prossimo 10 marzo. Passa in archivio l’inverno indoor assoluto e sale alla ribalta il settore giovanile impegnato già nel prossimo weekend a Padova e nelle settimane successive a Parma per i regionali di categoria con ottime possibilità di avvicinarsi al podio.