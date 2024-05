Atletica. Poli vince l’oro negli 80 metri

Alla prima fase dei campionati assoluti di società di Modena, buoni risultati per l’Atletica 85 Faenza, al 7° posto provvisorio nelle donne, confermandosi a livello nazionale nella finale B, mentre la squadra maschile ha messo il primo step per i challenge 2025. Nel triplo, record di società per Irene Grossi con 11,35m; personale per Sofia Tarozzi nei 100hs in 15’’21 e per Carolina Alvisi nei 100m in 12’’42; buon debutto per Francesca Amadori nei 400hs, che eguaglia il primato stagionale del 2023 con 1’04’’64; nell’asta record di società per Vittoria Bosi con 2,85m; personale di Denise Soldati nel disco con 26,72m; personale per Carlotta Tagliaferri nel giavellotto con 37,46m; personale di Martina Ugolini sui 5000m con 18’28’’97. A Faenza i provinciali ragazzi e cadetti. I titoli: Margherita Poli negli 80m con 10’’5; Mihaela Secrieru nell’alto con 1,52m; Maia Minardi nel peso con 10,85m; Riccardo Camporesi nei 5km di marcia con di 28’41’’4; Daisy Agnese Iduozee nei 60m con 8’4; Leonardo Malavolti nella 2km di marcia con 14’57’’6.