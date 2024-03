Atletica Prato subito bella. È pioggia di medaglie

Inizia nel migliore dei modi la stagione outdoor dell’Atletica Prato. Pioggia di medaglie e ottimi risultati per la categoria Ragazzi alla Coppa Toscana organizzata allo stadio Ridolfi, in casa della Firenze Marathon. Nei 60 metri è arrivato il secondo posto di Emma Cassioli, che ha chiuso col tempo di 8’’5, mentre fra gli uomini ad ottenere l’argento è stato Francesco Innocenti (8’’2), seguito da Thomas Mati e Christian Alessandrini a pari merito al quinto posto e da Elia Romualdi all’ottavo posto. Nelle staffette invece gli atleti pratesi erano così tanti che la società ha dovuto schierare più delegazioni per permettere a tutti di competere. Nel maschile, la squadra A ha concluso al secondo posto con 54’’1 e la squadra B al sesto con 1’00’’4. Per quanto riguarda il femminile, terzo posto per la squadra A con 57’’6, ottavo con la squadra C e nono con la squadra B. Passando ai lanci, ottime prestazioni di Isabella Zoppi prima classificata nel lancio del vortex con 31,91 metri, e terzo posto per Giulia Seghetti con 28,91 metri. Soltanto nona Erminia Fabbri con 21,30 metri. Nel lancio del peso, invece, primo posto per Elia Romualdi, con 9,18 metri, seguito sul podio al terzo posto da Gregorio Marunti (9,04 metri). L’Atletica Prato ha chiuso al secondo posto sia nel femminile che nel maschile la classifica per società partecipanti.