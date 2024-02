Atletica Prato: successi a Ancona e Padova, record e ottime prestazioni

Ancora risultati positivi per l’Atletica Prato in queste prime gare del 2024. La kermesse più importante era quella di Ancona in cui il lanciatore Damiano Ferrari ha preso parte ai Campionati Italiani Allievi ottenendo un buon 12esimo posto con la misura di 12,95 metri nel lancio del peso. Ottime notizie arrivano anche dal Palaindoor di Padova dove le velociste Francesca Borsini e Morgana Gnan hanno ottenuto eccellenti prestazioni sui 60 metri. La prima con il tempo di 7’’90 ha siglato il nuovo record sociale nella categoria Promesse e la seconda, arrivata subito dopo la compagna, ha fermato il cronometro a 7’’93. Positiva anche la prestazione di Leonardo Fallani sulla stessa distanza, che ha chiuso la sua gara in 7’’37. Presenti anche due atleti della categoria Master, Leonardo Mucci e Simone Giraldi.