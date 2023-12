Atletica Prato, un anno da record. Ottimi risultati e boom di iscritti: "Merito dello spirito di squadra»

Il 2023 per l’Atletica Prato è stato l’anno dei record. Il club gialloblù ha raggiunto i 650 iscritti praticanti ed ha ottenuto risultati molto importanti sia dal lato sportivo che organizzativo. "Il bilancio del 2023 è molto positivo - spiega il direttore generale Cristian Andreana -. Abbiamo ottenuto buoni risultati individuali e collettivi. Nelle categorie giovanili e promozionali, costituite dai bambini che vanno dai 5 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni, abbiamo avuto 170 iscritti per gli esordienti e 150 iscritti Under 14. Per il 2024 stiamo valutando qualche inserimento per essere competitivi sia nel campionato di società Allievi e Allieve che ai campionati Under 23 con l’obiettivo di arrivare a disputare i campionati di società Assoluti". A livello individuale la società pratese ha tanti prospetti interessanti: Edoardo Pugi nella categoria Ragazzi; nel settore Cadetti e Allievi, con buoni risultati di squadra e individuali, Valentina Pinelli, Rida Iman, Damiano Ferrari, Giada Vitali e Carolina Goti. Salendo di categoria, Sofia Innocenti negli ostacoli corti e nel salto con l’asta. Da segnalare poi il gruppo velocità con Francesca Borsini e Leonardo Marini. Nel mezzofondo Diletta Vannucci e Niccolò Magazzini. Il fiore all’occhiello è stato, però, il settore marcia.

"La vittoria italiana nel campionato di società Allieve dove sono state protagoniste Lucrezia Nieri, Elisa Benelli, Gaia Di Gianni, Virginia Valdiserra e Margherita Mottillo rimarrà qualcosa di storico per il nostro club - continua Andreana -. È il frutto di un grande spirito di squadra che ha permesso di conquistare il secondo posto complessivo tra le Assolute a livello italiano. Il tutto arricchito dal quarto posto della categoria Juniores e Seniores maschile. E Lucrezia Nieri è tra i migliori talenti italiani della disciplina".

L. M.