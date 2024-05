Atletica. Prima giornata dei Campionati di Società a Lucca. La Uisp Siena macina punti con i suoi atleti

Nella prima giornata del Cds assoluto regionale svoltosi a Lucca, la squadra assoluta maschile dell’Uisp Atletica Siena si è classificata decima con 9908 punti, mentre la squadra assoluta femminile ha ottenuto l’ottavo posto con 11432 punti. Tra gli atleti in gara si sono disinti Andrea Ceccherini, che ha ottenuto il quinto posto nel salto triplo con la misura di 13,77m; Ares Gepponi, quinto nel getto del peso con 13,81m; Linda Moscatelli, che ha conquistato la quarta piazza nei 400hs con 1’02“61; Eliana Prroj, che nel lancio del disco con 38,22 metri si è posizionata quinta. Il dt Giulio De Michele ha espresso soddisfazione: "Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, rientrare in classifica coprendo i 14 punteggi gara, risultato che garantisce la partecipazione della squadra femminile alla finale B e apre alla squadra maschile la possibilità di un ripescaggio". "I punteggi sono migliorabili – ha aggiunto – poiché entrambe le squadre hanno dovuto affrontare assenze importanti. Latena Cervone, per esempio, avendo da poco superato un infortunio, è stato schierato solo nella 4x400m". Prestazioni di rilievo sono arrivate anche nel meeting assoluto regionale di Pistoia. Protagoniste Sveva Borghi, medaglia di bronzo nei 100hs allieve con il tempo di 15“67 e la staffetta 4x100 donne, composta da Alessia Finetti, Sveva Borghi, Elena Monciatti e Giulia Mencarini, che alla loro prima gara insieme, hanno conquistato il bronzo. A Pistoia, presenti nei 100m uomini Tommaso Bruni, che ha chiuso con di 11“15 e Giulio Ferrini, che ha chiuso in 11“88. Tra le donne, nella stessa distanza presenti Alessia Finetti, che ha tagliato il traguardo in 13“17 e Giulia Mencarini che ha chiuso in 13“22, nei 200m Adele Fanali ha tagliato il traguardo con 28“90 e nel salto in lungo Anna Ceccarelli ha saltato 4.83m. Nel meeting di Bolzano Duccio Bernardi, unico atleta senese in gara, ha brillato nel getto del peso Allievi, vincendo con il nuovo record personale di 15.67m.