Atletica Raffica di medaglie per l’Alpi Apuane. Marsili detta legge nel Memorial Ventroni. Oro per De Rocco

Sono tante le gare su pista e in strada, in regione e fuori, che hanno visto al via gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Alla 24ª edizione della “Padova Marathon“, buona prestazione per Andrea Meschi; alla terza edizione della “Corsa di Primavera“ di Torino, gara di 9,5 km., secondo posto assoluto per Mattia Scalas; alla 41ª edizione della “50 km di Romagna“, a Castel Bolognese, nel ravennate, buone prove per Francesco Luparini e Nicola Cappelli; alla corsa in montagna di Prelà, nell’imperiese, vittoria di categoria per Cristina De Rocco (SF55). Al primo memorial “Alberto Ventroni“ di San Teodoro, nel sassarese, vittoria di categoria per Andrea Marsili (nella foto, SM55); al “Meeting Liberazione“ di Modena, ottime prove sui 1500 metri in pista per Giacomo Verona (3’59’95’’) e Stefano Bascherini. Al 22esimo “Giro dell’Umbria“ a Foligno, nel perugino, terzo posto assoluto complessivo per Maurizio Pierotti; alla “Sagra del Carciofo“ di Riotorto, nel livornese, vittoria di categoria per Roberto Ria (SM50) ed Elena Genemisi (SF45), secondo posto di categoria per Lorenzo Checcacci (SM50) e Flavia Cristianini (SF55) e buona prova per Paolo Cogilli; alla 14esima edizione della “Orbetello Half Marathon“, nel grossetano, vittoria di categoria per Francesco Luparini (SM45).

ma.mu.