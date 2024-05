Atletica, regionali master. Domina la Sef Macerata

La Sef Macerata ha chiuso al primo posto la fase regionale dei campionati società master con la squadra maschile e con quella femminile. La manifestazione si è tenuta allo stadio Helvia Recina “Pino Brizi” ed è stata organizzata proprio dalla Sef Macerata. Alla fine delle gare è stata stilata la classifica femminile: Sef Macerata 9.902 punti; Sef Stamura Ancona 9.857, Atletica Osimo 9.618. La graduatoria maschile: Sef Macerata 9.576 punti; Atletica Osimo 7.782 punti; Atletica Elpidiense Avis Aido 6.953. Sono punteggi che fanno ben sperare il sodalizio per l’accesso alle alle finali nazionali in programma per la metà di luglio a San Biagio di Callalta (Treviso), dove si confronteranno le migliori 24 società d’Italia. Sono stato 38 gli atleti (22 femmine e 16 maschi) che hanno contribuito all’ottimo risultato, a riprova della vitalità del sodalizio maceratese.

Oltre al risultato c’è da sottolineare lo spettacolo vissuto sugli spalti, sulla pista e sulle pedane, che hanno visto presenti circa 500 partecipanti, è stata una festa di questo sport che ha unito atleti di diverse categorie. L’impianto maceratese ha infatti ospitato in quei giorni anche le gare dei campionati di società delle categorie del comitato italiano paraolimpico con tutti gli atleti Fidal, Fispes e Fisdir uniti negli stessi ideali e nella stessa passione.