Atletica. San Martini vince per due volte

Sempre più in alto. Greta San Martini continua a crescere e a vincere nel panorama atletico delle giovanili. L’atleta sammarinese classe 2009, in forza all’Olimpus San Marino, ha centrato una gran doppietta in due giorni ai Campionati regionali individuali Cadetti a Bologna. Inizio fantastico con una gran prova nel salto triplo, con la ragazza che è riuscita a raggiungere la misura di 11.80, primato personale, con la seconda in classifica che è risultata essere Asia Tassinari (Atletica Molinella) con 11.60, mentre in terza posizione si è piazzata Melissa Vicentini (Atletica Parma Sprint) con 10.87. La misura di Greta è la quinta di tutti i tempi per quanto riguarda le Cadette in regione, nonché la quinta dell’anno in Italia per la categoria. Il giorno dopo, negli 80 metri, altra vittoria per San Martini con il tempo di 10.37. Al secondo posto Agata Maria Fabbri (Pontevecchio Bologna) con 10.57 e al terzo Sara Andreoli (Corradini Rubiera) con 10.62. Tra gli altri risultati della seconda giornata, vittoria nei 2000 metri per Francesco Tamagnini del Golden Club Rimini, capace di vincere di 3 centesimi su Stefano Dondi Dall’Orologio (Polisportiva Atletico Borgo Panigale).