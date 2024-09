Atletica, Santese premiato a Portomaggiore

Domenica mattina dedicata agli sportivi di Portomaggiore, grazie al felice binomio tra l’Amministrazione Locale e la Commissione Tecnico Sportiva dell’Antica Fiera di Portomaggiore ideata e diretta dal prof. Piergiorgio Fabbri a fine anni ’80 per onorare i principali sportivi, motivare ancor più (se possibile) tecnici e dirigenti delle realtà locali e gratificare le giovani leve della comunità sportiva portuense. La commissione non ha avuto dubbi nell’orientarsi verso l’atletica leggera, per riconoscere a Roberto Ravaglia il premio quale tecnico, talent scout e motivatore dei giovani portuensi amanti dell’atletica leggera, dei lanci in particolare, specialità che in un passato da agonista gli ha regalato grandi soddisfazioni e nelle vesti di tecnico ha avuto vicino a se premiato, il suo miglior talento, Lorenzo Santese (nella foto). Lunghissimo il suo curriculum, dai primi lanci nelle Olimpiadi del Reno, al migliorare la tecnica nel prato a ridosso delle scuole comunali. Dai primi piazzamenti nelle gare regionali nel 2023 all’esordio 2024 con i colori di Atletica Estense, e la sequenza di successi che lo accompagnano dalle prime gare indoor del 2024, rasentando la fettuccia dei tredici metri con il peso da 4kg. Allenamenti e studio si alternano in primavera sotto la sapiente guida di Roberto Ravaglia. Il resto è storia di pochi giorni fa, nel meeting di Faenza l’11 settembre arriva a 15,21 metri, migliorando per l’ennesima volta il primato provinciale, consolidando la leadership regionale ed entrare nella Top5 nazionale tra gli Under 16 per completare l’opera ventiquattro ore dopo a San Felice sul Panaro, lanciando inizialmente a 15,51 metri e strappare applausi e complimenti all’ultimo lancio con la grande misura di 16,17 metri.