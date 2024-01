Atletica, sui 3.000 l’avisina Romagnoli fissa il record regionale

Al PalaCasali di Ancona si fanno valere gli atleti maceratesi ottenendo dei buoni risultati che fanno sperare per una stagione da protagonisti. Sui 400 Ndiaga Dieng (Avis Macerata) toglie tre centesimi al suo primato con 48“94. Tra i risultati della giornata, cade il record regionale under 18 nei 3000 per merito di Sofia Romagnoli (foto, Avis Macerata) che termina la prova fermando il cronometro a 10’30“18. L’allieva del tecnico Maurizio Iesari è quarta davanti alla promessa compagna di squadra Chiara Fucelli (10’31“21) e migliora il recente 10’33“47 dell’anconetana Valeria Carnevali. Si prende la vittoria con un buon riscontro cronometrico nei 1500 metri Ilaria Sabbatini (Avis Macerata) che taglia il traguardo in 4’30“50 e continua a crescere Valeria Carnevali della Stamura Ancona in 4’43“35. Nel salto in alto chiude al terzo posto Ambra Compagnucci (Avis Macerata) che supera l’asticella posta a 1,65.