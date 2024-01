Atletica: titolo regionale. I boys della Corradini primi dopo 14 anni

Ben 1.076 atleti si sono dati battaglia a Castellarano nella seconda prova del campionato regionale per società di corsa campestre: a livello di team, le Carabiniere hanno vinto tra le ragazze, Casone Noceto tra i maschi. Alcune squadre, già qualificate per i nazionali, non hanno gareggiato. A livello individuale, belle gare tra i senior, con Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio quinto dietro il quartetto di Noceto; tra le donne, Elena Fontanesi della Self è quarta, questa volta dietro al terzetto delle Carabiniere. Tra gli juniores il primo reggiano è Pietro Salati, quinto, mentre Carlotta Denti è sesta tra le juniores. Tra gli allievi Mirko Masetti è secondo a 4’’ dal vincitore, tra le allieve Sofia Ferrari è di un altro pianeta e vince con 1’09’’ sulla seconda, terza Giulia Tonioni, sempre della Corradini.

Questi risultati portano la Corradini al titolo regionale allievi, un’abitudine tra le femmine per i tre anni consecutivi, un ritorno dopo 14 anni per i maschi. Tra i cadetti il primo reggiano è Pietro Bolondi, quinto, mentre le cadette presentano al quarto posto Thi Van Claire Diarra. Tra le ragazze vince Allegra Iori (A. Re), Gabriele Giusti è quarto tra i ragazzi. Il miglior risultato tra i master (sempre pochissimi quelli reggiani al via) è il secondo posto di Rosa Alfieri, categoria SF 50.

c.l.