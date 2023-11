Atletica, torneo regionale. Avis Macerata da applausi

L’Atletica Avis Macerata ha ottenuto ottimi risultati ai campionati marchigiani di staffette disputati a Osimo. Oro e grande tempo della staffetta cadette sulla 3x1000 con Chiara Bocci, Elisa Scattolini e Irene Ippoliti che hanno vinto il titolo di campionesse regionali migliorando anche il record sociale sulla distanza, con il tempo di 10’18“85. Successo della 3x1000 maschile con Matteo Tiriticco, Serigne Saliou Fall con grande finale di Marcel Provenziali nell’ultima frazione, premiata col tempo 8’54“42, scudetto e record sociale cadetti. Nella categoria ragazzi Matteo Sdrubolini, Pietro Cippitelli, Paolo Dimmito si sono aggiudicati il titolo marchigiano della 3x800 con un 7’26“36, che migliora dopo 10 anni il record di categoria. Gli stessi avisini: Cippitelli, Sbrubolini, Dimmito con Mattia Stronari in prima frazione hanno vinto nella 4x100 l’argento in 51“30. Le staffettiste della svedese breve 100-200-300-400 della categoria Ragazze sono salite sul terzo gradino del podio con Nicole Carassai, Maria Raparo. Gloria Mendola e Tsopgni Ndongmo che hanno chiuso in 2’44“5. Terza la 3x800 composta da Silvia Vita, Maria Porfiri e Beatrice Petrelli con il crono di 8’49“22. Quinta la 4x100 ragazze con Nicole Carassai, Gloria Mendola, Tsopgni Ndongmo e Maria Raparo in 56“8. Sesta la staffetta svedese lunga cadette 200-400-600-800 con Sara Morichetta, Eleonora Maria Polce, Beatrice Stagnaro e Giorgia Vitali che ottengono 6’36“46.