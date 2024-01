Atletica: vince i regionali allievi davanti al compagno di squadra Piazzolla della Virtus Emilsider. Il giovane Alessandri domina nel cross

Il 2024 è iniziato bene per la Virtus Emilsider con la valorizzazione di alcuni giovani provenienti dalla collaborazione con la Francesco Francia e con l’innesto di alcuni prospetti dell’atletica regionale. Achille Alessandri (argento ai campionati italiani cadetti e record regionale cadetti sui 2.000 metri), al primo anno negli allievi, ha dominato il cross regionale di Cesena davanti all’altro virtussino Edoardo Piazzolla.

Anche la squadra assoluta composta da Martino Galvani, Michele Galvani e Wondy Bizzocchi si è ben difesa ai regionali di società e adesso è in lizza per conquistare un posto tra le squadre finaliste alla Festa del Cross nazionale. Passando poi alle gare indoor, a Modena, sono stati ancora gli allievi i protagonisti con Giulio Manzi autore di un buon 8.30 nei 60 ostacoli e i saltatori in alto Matteo Maranini con il nuovo pb a 1,95 e Fabrizio Di Stefano con 1,90. Entrambi saranno in gara domani a Parma per il titolo regionale. C’è stato anche l’esordio con la V nera dello junior Alessandro Trotto (campione italiano allievi sui 200): per lui un 60 di rodaggio in 7.07 in vista della sua gara prediletta, i 200 metri, ad Ancona. L’esperto Daniele Ragazzi ha vinto il salto in lungo con la misura di 7,14. A Napoli, infine, Teodorico Caporaso ha vinto la 5 km di marcia in 20’36“02.

m. a.