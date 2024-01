ATLETICA. Visibelli detta legge al Meeting di Ancona, argento per Misuri e Fabbriciani

Alga Atletica Arezzo protagonista al Meeting Nazionale Indoor di Ancona dove ha conquistato un oro, quattro argenti e ben sette record personali. Il risultato di maggior rilevanza è rappresentato dalla vittoria di Anna Visibelli nel salto in lungo tra gli Assoluti con l’ottima prestazione di 6.15 metri, mentre Rachele Pellegrini ha siglato un doppio record personale nel salto in lungo con 5.25 metri e nei 60 piani con 8.11 secondi. Le gare di velocità hanno regalato soddisfazioni a Daniel Fiani e Gabriele Corbelli che, nei 60 piani Ragazzi, si sono prima piazzati rispettivamente secondo con 7.97 secondi e nono con 8.40 secondi tra centodiciassette avversari.

Nella categoria Cadetti sono arrivate due medaglie d’argento con Filippo Misuri nel salto in alto con il nuovo record personale di 1.77 metri e con Gemma Fabbriciani nel salto in lungo con 4.71 metri. Tra i protagonisti del Meeting Nazionale di Ancora è rientrato anche Filippo Guiducci che ha conquistato l’argento nel salto in lungo Allievi con 6.73 metri e che poi ha gareggiato nei 60 piani dove, con il record personale di 7.24 secondi, ha festeggiato la qualificazione per i campionati italiani indoor di categoria. La trasferta marchigiana dell’Alga Atletica Arezzo è stata infine arricchita dal record personale di Giada Cicerone nei 60 piani con 7.92 secondi, da quello Lorenza De Silva nei 60 piani con 8.12 secondi e Lorenzo Fazzi nei 400 piani con 52.21 secondi.

A.L.