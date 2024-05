Atletica Zanzottera ottiene il pass per gli Italiani. Risultati interessanti per gli atleti del Parco al meeting Wmd Night

C’erano i migliori specialisti biancoverdi del mezzofondo al meeting internazionale "Wmd night" di Milano dove gli atleti del Parco Alpi Apuane hanno fatto registrare tempi interessanti. Nella serie dei 1500 metri i giovani Daniele Tarhia e Loic Proment hanno fermato il cronometro rispettivamente in 4’04’’ e 4’02’’, stabilendo i propri personali sulla distanza; mentre la gara dei 5000 metri, di alto valore tecnico, ha visto le ottime prove delle promesse Marco Zanzottera (nella foto), che ha chiuso in 14’’50’’ ottenendo il pass per i campionati italiani di Rieti del prossimo luglio, e di Nicolò Bedini, che conferma l’eccellente momento di forma, con una prestazione di spessore in 13’53’’, migliorando di ben 20’’ il primato personale. Nella stessa gara Lorenzo Brunier, che sta finalizzando la preparazione per l’importante prova di campionato nazionale dei 10mila metri di Potenza, ha battuto il muro dei 14’, chiudendo in 13’56’’ e stabilendo la miglior prestazione all time della Valle d’Aosta. Sulla distanza dei 5000 metri, ottima prova di Francesco Nardone a Udine con il nuovo primato personale di 14’39’’. Con questi ottimi risultati i nuovi campioni italiani di cross del Parco Alpi Apuane si confermano a livelli nazionali, con un ottimo auspicio per l’imminente stagione in pista.

ma.mu.