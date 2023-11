Atletica85 seconda nella 10 km

Domenica di gare su strada per l’Atletica85 Faenza, società coinvolta nell’organizzazione della 10km Città di Faenza. In Puglia, a Canosa, al campionato italiano di 10km, le atlete master si sono piazzate seconde dietro a Paratico a solo quattro punti di distanza. Grandi risultati singoli, tra cui l’ottima vittoria di Anna Spagnoli in 39’50” nella categoria F50 e di Lucia Soranzo nella categoria F75. Quest’ultima ha stabilito il record nazionale di categoria sulla distanza dei 10km su strada con 51’22”, migliorando il record precedente di 54’12” che apparteneva a Giovanna Mondini corso nel 2022. Argento invece per Fiorenza Pierli tra le F40 e per Pia Verzellesi tra le F70. Medaglie di bronzo per Nicoletta Pasello tra le F55 e Susi Frisoni tra le F60. Nella 10km Città di Faenza, su circuito omologato Fidal, tra le donne buon risultato per Catia Solaroli che giunge terza assoluta in 39’59”, in una gara dominata da Martina Facciani.