Atletico Fucecchio Un sogno che si realizza

Bastava un punto per festeggiare la matematica promozione in Serie C1 e un punto è arrivato. Grazie al rocambolesco pareggio per 5-5 nell’impianto di casa contro i fiorentini del Midland, sesta forza del campionato, l’Atletico Fucecchio ha infatti chiuso il girone B di C2 al primo posto con una sola lunghezza di vantaggio sul Timec Prato, vittorioso 9-2 contro il Quartotempo Firenze, al termine di un duel veramente entusiasmante. In quest’ultima sfida non ha segnato (tripletta di D’Alcamo e reti di Zito e Lorenzo Magini), ma con 53 reti stagionali si è comunque laureato vice capocannoniere del girone. Giorgio Frediani è uno dei calciatori più rappresentativi della compagine del presidente Rocco Salsano ed ha commentato così questo trionfo. "Sinceramente da parte mia, ma penso di parlare anche per i miei compagni, non è tanto la categoria, o il prestigio, piuttosto il fatto che abbiamo portato a termine un percorso iniziato tre anni fa dopo la tragica perdita di Filippo Papini e successivamente quella del nostro capitano Danny Dami – chiosa Frediani –. È la realizzazione di una promessa che dovevamo mantenere a tutti i costi, è stato come vivere per oltre novecento giorni in apnea e poi riprendere fiato". Nelle ultime stagioni la promozione era sempre sfumata sul filo di lana, ma questa volta niente e nessuno ha potuto togliere ai ’colchoneros’ la gioia di festeggiare questo traguardo con lo sguardo rivolto verso il cielo.

"La categoria ed il blasone non sono un chiodo fisso per noi, quello che conta è stare tutti insieme, questo è quello che ci portiamo sempre nella borsa quando andiamo al campo – prosegue il bomber –. Per quanto riguarda i miei gol sono felice, sono due anni che performo un po’ meglio del solito ed è tutto merito dei miei compagni, che lavorano per mettermi nelle migliori condizioni per realizzare e mi abbracciano sempre con la stessa fantastica intensità da tanti anni". Puntate, colpi di tacco, bordate dalla distanza, Frediani ci ha abituato a segnare in tutti i modi ed è anche grazie alla sua prolificità se il duello con il Timec si è risolto in favore dell’Ateltico. "È stata una sfida a distanza durissima, grazie alla loro innegabile forza, organizzazione e tecnica – racconta –. Così come i match con il Lebowski, che sicuramente per qualche incidente di percorso non si è potuta giocare le carte del titolo ma nutre sempre di un rispetto enorme da parte nostra". La stagione, però, non è finita e con essa anche la possibilità di portarsi a casa un’altra soddisfazione. Venerdì prossimo alle 22.30 all’Estraforum di Maliseti a Prato, infatti, l’Atletico Fucecchio affronterà nuovamente il Midland per l’accesso alla finalissima di Coppa Toscana di C2. "Adesso ci vogliamo divertire a tentare il “double“ – conclude Frediani –, sicuramente con più distensione e vedremo se possiamo dedicare un secondo titolo ai nostri Filippo e Danny". Questi infine tutti i protagonisti dell’impresa (in rigoroso ordine alfabetico) guidati da mister Salvio Perretta, con la collaborazione di Simone Annicchiarico, Sonia Capretti, Piero Moretti , Antonio Menicucci e Maurizio Volpe: Andreozzi, Battistel, Bindi, Brancati, Buggiani, Cacace, Cripezzi, D’Alcamo, Frediani, Magini G., Magini L., Menichini, Moriani, Novi, PIntus, Tommasino, Vaccaro, Vigliotti, Zito.

Intanto nello stesso raggruppamento di campionato il Limite e Capraia ha chiuso con un ko per 4-1 (rete di Murdocca) sul campo del Chiesanuova, terminando così il campionato al decimo posto con 36 punti.

Simone Cioni