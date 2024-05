Attacco vincente: Raccani esulta a Montalto

di Giorgio Grassi

LATERINA PERGINE

Una gara a dir poco elettrizzante quella del decimo memorial Daniele Tortoli a Montalto. Una corsa incerta fino alla fine, da cui nei due chilometri prima del traguardo è uscito prepotentemente il corridore Elite primo anno, Simone Raccani, vicentino di Carrè. Uno scatto irresistibile, ed ha vinto in solitaria la bellissima manifestazione ciclistica. "E’ la mia prima vittoria deopo il salto di categoria - commenta il vincitore dopo l’arrivo - Sentivo dentro di me che avrei potuto ottenere un risultato importante. Sulla salita del Romito a due chilometri dall’arrivo ho capito che era il momento giusto per l’azione decisiva e così è stato". Tanti i partenti. Due ali di folla hanno fatto splendida cornice al piacevole spettacolo sportivo. Appena due ore di corsa,e sul Ponte Leonardo sono scattati in 14. In pochissimo tempo il vantaggio dei fuggitivi è salito ad oltre un minuto. Il gruppo ha compreso che non poteva stare a guardare e si è messo all’inseguimento. Nei 50 chilometri 7 corridori, vincitore compreso, hanno allungato il passo raggiungendo i fuggitivi, su iniziativa di Nicolò Garibbo, vincitore del Tortoli nel 2023. In questa situazione si è giunti agli ultimi 45 chilometri della gara nei quali Salvatori della Maltinti, Andrea Innocenti, Sasso, Pierantozzi, De Totto, Viviani, Volpato hanno provato a dire a dire la loro fino alla salita (durissima) dei Macelli che ha scremato il gruppo. Nell’incandescente finale l’attacco di Ambrosini della Mbh Bank Colpack, raggiunto da un gruppetto di inseguitori a meno di due chilometri dall’arrivo, quindi lo spettacolare contropiede vincente di Raccani che ha preceduto di 6” il compagno di squadra Chesini che ha completato il trionfo del club trevigiano della Zalf Fior. Sul podio, come terzo anche l’abruzzese Parravano, poi Arrighetti, Carrò e GaribboIl finale poi è tutto del vincitore.Tutti i servizi impeccabil.

Ordine d’arrivo: 1) Simone Raccani (Zalf Euromobil) km 171,500 in ore 4 , 32’ e 33“ media oraria 37,755; 2) Cesare Chiesini (Zalf Euromobil) a 6“, 3) Francesco Parravano (Aran Cucine) s.t., 4) Nicolo’ Arrighetti (Biesse Carrera), 5) Simone Carrò (MG. K Vis), 6) Nicolò Garibbo (Team Tchinipes), 7) Lucio Pierantozzi (Work Service), 8) Andrea Cantoni (MGK Service), 9) Raffaele Veneri a 10“.

Partiti 197, arrivati 84, ritirati 113.