Auto. Il pilota faentino. Andrea Frassineti al ’Trofeo Europa’

Ci sarà anche Andrea Frassineti nella prima gara del ‘Super Trofeo Europa Lamborghini’, evento in programma al circuito del Santerno concomitanza con la ‘Wec 6 ore di Imola’. Il 17enne pilota faentino, che sarà il più giovane in gara e unico a rappresentare l’Emilia Romagna, sarà insieme a Ignazio Zanon in una Lamborghini Uracan del team Sospiri. Frassineti, ha iniziato la sua carriera sin da piccolo seguendo le orme di papà Albano, pilota di rally, e dopo aver mosso i primi passi in pista al volante dei kart (Trofeo WSK e Campionato Italiano di Acisport), nell’annata sportiva 2022/23 ha iniziato la carriera nelle auto nel Campionato Italiano di Formula 4 raggiungendo buoni risultati. Nella scorsa edizione del Trofeo Bandini, Frassineti è stato premiato assieme al pilota della McLaren, Lando Norris e, dopo la premiazione, si è sottoposto da un test con la Lamborghini facendo segnare ottimi tempi cosa che lo ha portato a sottoscrivere un contratto con un grosso investitore nel motorsport. Il driver faentino si allenerà nelle categorie superiori la GT3 sempre al volante di una Lamborghini e proseguirà il suo allenamento con la categoria dei Kartcross con Semog e il team manager Giovanni Trincossi. Il suo prossimo impegno è il Super Trofeo Europa Lamborghini che si terrà l’11 maggio in Belgio sul circuito di Spa Francorchamps.