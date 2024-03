Auto. Ravaglioli alla prova del Mugello

Per il pilota faentino Ruggero Ravaglioli, alfiere del Team Top Driver, è giunto il momento di scendere in pista nell’ambito del Challenge Gtc, al volante della sua Porsche 996 Turbo del 2003.

Il debutto stagionale, dopo i bei piazzamenti dell’anno scorso nell’ambito del settore historic, avrà luogo il lunedì di Pasqua sul circuito toscano del Mugello.

L’intero campionato si sviluppa su sei appuntamenti che compongono il seguente calendario: Mugello come detto lunedì 1 aprile; Red Bull Ring in Austria il 21 aprile, poi l’approdo in Romagna a Misano con gara il 2 giugno. Ancora:

Vallelunga 8 settembre dopo lo stop estivo, poi Misano il 22 settembre, per finire a Imola il 27 ottobre.