Automobilismo

Continuano ad essere aperte le iscrizioni all’edizione numero 47 del "Rally del Ciocco", in svolgimento venerdì 15 e sabato 16 marzo prossimi, con il termine ultimo fissato per mercoledì 6 marzo. Il 47° Rally "Il Ciocco e Valle del Serchio" coinvolge la provincia e anche la città di Lucca, con il cuore delle prove speciali tra Garfagnana e Mediavalle, territori di grande fascino, con strade che sembrano disegnate apposta per i rally, ma non, purtroppo, per i normali automobilisti.

Lucca sarà la sede di partenza, venerdì 15 marzo, alle ore 15, dallo storico Caffè delle Mura, con arrivo finale sotto la Rocca Ariostesca a Castelnuovo, dove avrà sede anche il parco assistenza. Il "Ciocco" sarà valido anche per la Coppa Rally di Zona 7, con massimo coefficiente. Equipaggio da battere si ripropone quello composto da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, ancora con la Citroen C3 Rally2, vincitore del campionato italiano rally nel 2020, 2022 e 2023, stesse stagioni in cui ha vinto anche il "Il Ciocco".

Primi al "Ciocco 2023" nel campionato italiano "Rally Promozione" e terzi assoluti Bottarelli-Pasini (Skoda Fabia Rally2). Nella gara di Coppa Rally di Zona 2023, a vincere era stato l’equipaggio Panzani-Spina (Skoda Fabia Rally2).

Tra le novità più significative, il ritorno del parco assistenza a Castelnuovo, nella zona degli impianti sportivi, che ospiterà anche le verifiche tecniche. Le verifiche sportive si svolgeranno, invece, nello spazio vicino alla Distilleria Indie, a San Piero in Campo di Barga. Coinvolta nel percorso, vista l’importante collaborazione degli ultimi due anni nella iniziativa di solidarietà e rally "La Parata del Sogno", a Puglianella di Camporgiano, sede di due controlli a timbro.

La giornata di venerdì 15 marzo vedrà anche il debutto, per il Ciar Sparco 2024, della Qualifying Stage, altra novità di questa stagione, fase di prove libere-qualifiche per tutti i piloti prioritari e iscritti con vetture di classe Rally2/R5, al fine di stabilire l’ordine di partenza del rally che precederà di poco, come orario, lo shakedown: un test precedente la gara, dove gli equipaggi procedono a piena velocità. Saranno in totale undici le prove speciali in programma nei due giorni di gara, con tre cronometrate nella giornata di venerdì e altre otto il sabato.

