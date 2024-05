AUTOMOBILISMO 4X4. Passo falso all’esordio per il Team Lippi. Ma si guarda già alle prossime sfide

Trasferta ligure amara per il Team Lippi, che non ha iniziato nel migliore dei modi il suo terzo trofeo nazionale Fun & Race 4x4. Ai nastri di partenza della prima tappa la squadra corse fucecchiese si presentava da bi-campione in carica visti i successi ottenuti l’anno scorso e quello precedente, ma a Colle San Bartolomeo in provincia di Imperia le cose non sono andare come speravano il pilota Dario Fanani e il copilota Riccardo Eifelli. Partito con il quinto tempo, ottenuto nelle qualifiche, nella prova speciale il Team Lippi ha avuto un grosso problema di temperature che lo ha costretto a fermarsi. "Presi dall’adrenalina del momento siamo voluti ripartire, ma così facendo abbiamo peggiorato la situazione – racconta il copilota Riccardo Eifelli –. Per il monoblocco rotto siamo stati costretti a tornare mestamente al parco assistenza, dove i nostri meccanici Deserti e Posarelli non hanno potuto fare altro che confermare il ritiro". Rientrati a Fucecchio, il giorno dopo l’imprevisto la squadra corse era già a lavoro sul prototipo, già pronto per l’appuntamento di Murialdo (Savona) del 22 e 23 giugno, dove nella seconda tappa il Team Lippi proverà a riscattare il passo falso dell’esordio. "Come al solito in officina il team ha fatto un gran lavoro per permetterci di provare a portare a casa un risultato nel prossimo appuntamento – conclude ancora Eifelli –. Intanto, da qui a fine giugno ci saranno delle prove libere per testare la macchina mentre stasera saremo alla sede del club per rivedere il problema e brindare ugualmente tutti insieme".