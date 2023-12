AUTOMOBILISMO. Al rally di Monza. Angelo Pucci Grossi costretto al ritiro

È un ritiro, quello sulle strade miste terra-asfalto del rally di Monza, che non ridimensiona una stagione di soddisfazioni per Angelo Pucci Grossi. Il portacolori della scuderia Valtiberina Motorsport, nell’ultimo appuntamento valido per il Campionato italiano assoluto rally Sparco e per il Campionato italiano rally Terra, si è visto costretto allo stop avendo accusato la rottura del semiasse anteriore sinistro della sua Skoda Fabia Rally2 Evo. A rendere selettivo l’impegno sono state soprattutto le precipitazioni dell’intero fine settimana di gara, che hanno messo di fronte agli equipaggi una condizione di fondo sterrato altamente impegnativa e che si è rivelata principale causa di ritiro di tanti equipaggi. Chilometri ed esperienza, quelli che hanno contraddistinto il 2023 di Angelo Pucci Grossi.